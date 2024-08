L’Amoretto di Saronno accompagna il giubileo mariano

L’Amoretto si adatta alla stagione, ora è in versione estiva al limone. È un’iniziativa nata da un’intuizione di don Massimiliano Bianchi e già nella prima edizione lo scorso inverno aveva conquistato i fedeli che avevano mandato esauriti in pochi giorni i primi biscotti a forma di angioletto. Oltre alla forma originale, in occasione di questa Novena alla "Madonna dal cuore d’oro" il biscotto è stato realizzato anche a forma di cuore. Dopo la grande e sentita partecipazione dell’estate scorsa è tornata, infatti, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli la Novena dell’Assunta un percorso "dal giubileo mariano a quello universale" con meditazioni di don Massimiliano Bianchi.

Per una settimana ci sono stati due momenti dedicati alla Madonna dal cuore d’oro. Alle 17,25 l’imposizione del Cuore d’oro alla Beata Vergine dei Miracolo seguita dalla recita del Rosario. Alle 18 la Santa Messa con omelia di don Massimiliano Bianchi. Tornando agli Amoretti, come già a gennaio, anche stavolta l’idea di don Massimiliano è stata realizzata Massimo Borroni. "Un modo semplice e immediato per essere vicino ai nostri fedeli che hanno dimostrato di apprezzare molto l’iniziativa". Con ogni amoretto viene consegnata anche un’immagine degli affreschi del Santuario.S.G.