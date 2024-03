Lamiranda nuovo portavoce. Il candidato Boffi: orgogliosi di averlo con noi

Un nuovo incarico per Antonio Lamiranda (nella foto), già assessore sestese all’Urbanistica e delegato di FdI per l’area del Nord Milano. È arrivata ora anche la nomina a nuovo portavoce del partito di Giorgia Meloni nel Comune di Paderno Dugnano. "Con stima e massima collaborazione accogliamo Antonio nella nostra città - dichiara Roberto Boffi, candidato sindaco per il centrodestra -. La sua lunga esperienza amministrativa e politica si aggiungerà alle competenze di chi compone la numerosa squadra di Fratelli d’Italia, da sempre impegnata a valorizzare la città". Si guarda ovviamente alle elezioni di giugno. "Siamo orgogliosi di averlo con noi, perché rispecchia i valori di cooperazione, passione ed entusiasmo che ogni giorno cerchiamo di trasmettere alla comunità, sempre con lo spirito di servizio e l’obiettivo comune di costruire, insieme, la città del domani", continua Boffi, consigliere comunale uscente, ex assessore nel secondo mandato di Marco Alparone, che oggi guida la coalizione formata da FdI, Forza Italia, Lega, Paderno Dugnano Cresce. E proprio l’ex sindaco e vicepresidente di Regione Lombardia benedice l’ingresso di Lamiranda a Paderno.

"Conosco Antonio da più di 20 anni - racconta Alparone -. Ho auspicato che potesse essere nominato commissario, perché gli riconosco una grande esperienza oltre che una amicizia personale e so che si metterà a disposizione di Roberto in questa campagna elettorale, che come sempre saprà mettere al centro quel “noi” che rappresenta tutti: mai contro nessuno ma sempre per la nostra comunità". Oggi alle 11,30 Boffi inaugurerà la nuova sede del comitato elettorale "Adesso noi!" in via Roma 58: "Uno spazio per condividere le idee per il programma elettorale". Già a febbraio, quando era diventato operativo il nuovo coordinamento provinciale di Milano di Fratelli d’Italia, Lamiranda era stato nominato delegato d’area per i Comuni del Nord Milano (Sesto, Cinisello, Bresso, Cormano, Cusano e Paderno). "Ringrazio per la fiducia che mi è stata dimostrata. È un riconoscimento al lavoro fatto sul territorio in tutti questi anni. Si lavora in vista delle amministrative di giugno, per confermare le giunte di centrodestra di Cusano e Cormano e per “riconquistare” Paderno Dugnano". La.La.