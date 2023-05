L’allarme del sindaco Sala "Il tema vero è il disagio che vivono le persone Un problema in crescita"

Chiede giustamente tempo prima di dare risposte sugli eventuali provvedimenti da adottare e invita a spostare l’attenzione su un tema altrettanto importante. All’indomani del video choc con le manganellate di un agente della polizia locale davanti alla Bocconi a una trans brasiliana a terra, il sindaco Giuseppe Sala ha fatto sapere che i quattro ghisa coinvolti, seppur con modalità diverse, nella sequenza di via Sarfatti "sono stati spostati nei servizi interni e non sono su strada: ci sono indagini in corso, quindi io non mi sento di dire altro".

Nelle ultime ore, alcuni sui social hanno chiesto punizioni severissime per i vigili ripresi nel video diventato virale, fino alla cacciata immediata dal Corpo di piazza Beccaria: "A tutti quelli che scrivono “licenziateli”, dico che le cose non funzionano così – ha detto il primo cittadino –. Vanno fatti dei passi formali, altrimenti qualunque atto sarebbe inefficace: ci sono regole e procedure da rispettare, quindi noi stiamo facendo esattamente questo". Gli accertamenti interni corrono paralleli all’indagine della Procura; e quasi certamente i ghisa coinvolti verranno sottoposti nel prossimo futuro a un procedimento disciplinare per quanto successo. Detto questo, ha aggiunto Sala, "il tema vero è che nelle città del mondo c’è tanto disagio in giro, tante persone poco equilibrate e tante situazioni delicate". Un allarme che a dire il vero viene lanciato da tempo sia dalle associazioni del Terzo settore che seguono quotidianamente le persone che dormono in strada, sia dagli operatori delle forze dell’ordine che si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare persone con problemi psichici. "Questa è una questione di cui si parla poco, si parla tanto di immigrazione e poco di quante persone problematiche ci sono in giro per la città". E ancora: "Poi a volte si vedono i risultati, ma è qualcosa che va affrontato e di cui i sindaci delle grandi città del mondo sono consapevoli. È qualcosa su cui serve veramente che lo Stato abbia la volontà di lavorare, perché questo è un problema che sta crescendo e che tocchiamo con mano. Tutti possono osservare che ci sono tante problematiche in giro da dover gestire".

Sul caso specifico, Sala ha spiegato: "Io ho una mia idea: ho capito alcune cose, ma non sono in condizioni di parlarne perché ci sono delle indagini". Ultima nota sulla formazione dei ghisa: "È stata fatta, perché un agente sa che di fronte a situazioni particolari a rischio di violenza deve e può colpire agli arti e non al corpo e alla testa, questo è evidente. La formazione è stata fatta, poi di fronte a casi del genere verranno presi i provvvedimenti giusti".

N.P.