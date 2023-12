L’albero di Natale si illumina. La magia della festa più lunga

L’incanto del Natale a Corsico: l’atmosfera si accende per un mese di eventi. Sarà un mese ricco, con un programma adatto a tutte le età ma con particolare attenzione ai bambini che potranno vivere l’atmosfera del Natale tra giochi, laboratori, spettacoli e dolcetti. Da oggi fino al 7 gennaio un programma ricco di appuntamenti per tutti con musica, spettacoli, street food e mercatino. I veri protagonisti saranno i bambini: esibizioni e rappresentazioni, dolcetti e laboratori, Villaggio del Polo Nord e, ovviamente, l’arrivo di Babbo Natale. "L’incanto del Natale a Corsico" prende il via alle 17, con le note del Corpo Musicale Città di Corsico. Poi, alle 18, l’amministrazione comunale farà il conto alla rovescia per l’accensione del tradizionale albero di Natale in via Cavour (un abete di 7 metri decorato con 300 palline e oltre 4mila luci a led) e delle luminarie. Per tutti, ci sarà una fetta di panettone e dolcetti preparati e offerti dalla pasticceria "Gola e Vanità".

La pista di pattinaggio, montata nella piazzetta della Fontana dell’Incontro, sarà aperta. Il ricco calendario offre tanto divertimento per grandi e piccoli: domani alle ore 16 al Cinema Teatro San Luigi, ComTeatro mette in scena "Valentino lo spazzacamino" e alle 21 il Teatro dei Navigli rappresenterà il "Canto di Natale" di Charles Dickens. Non possono mancare le classiche bancarelle degli hobbisti e artigianali (a cura dei Creativi), allestite in via Cavour dove, alle 17.30, verrà inaugurata la nuova ambulanza della Corsico Soccorso, presente anche il 10 dicembre con uno stand. Ci saranno anche gli stand di Avis e Croce Rossa, per illustrare le proprie importantissime attività. "Anche quest’anno il calendario è davvero ricco di eventi - commenta il sindaco Stefano Martino Ventura -. Tante persone, a cui va il mio ringraziamento e di tutta l’Amministrazione, hanno lavorato e collaborato per poter offrire una proposta così ampia. L’incanto del Natale vuole dedicare a tutti la possibilità di vivere momenti di gioia con la propria famiglia e con gli amici. Un’atmosfera che desideriamo possa riempire Corsico, trasmettendo felicità ai piccoli e spensieratezza agli adulti, facendoci tornare un po’ tutti bambini".