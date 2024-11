L’aiuto ai poveri: "La vita è bella quando si dona"

"La vita è bella quando la si dona: il senso della vita è prendersi cura degli altri". Parole chiare quelle di Luciano Gualzetti, presidente dell’Opera Cardinal Ferrari, che racchiudono il significato più profondo di quella che, da oltre un secolo, rappresenta la casa di chi non ha una casa o una famiglia. Un riferimento per chi vive in condizioni di povertà o fragilità, che accoglie sempre più persone: nel 2023 ha registrato oltre 55mila ingressi al centro diurno (+13mila rispetto all’anno prima) e più di 2.300 pacchi viveri distribuiti (+300 sul 2022). Cifre diffuse in occasione dell’evento Un cuore per ogni mano, che si è tenuto ieri al Boga Space durante l’VIII Giornata mondiale dei poveri.

La conferenza è stata un’occasione per raccontare il lavoro dei 220 volontari che, al centro diurno, offrono vari servizi di supporto ai bisognosi: mensa, distribuzione di vestiti, ambulatorio medico, parrucchiere, lavanderia. A questi si aggiungono la distribuzione mensile di pacchi viveri e occasioni di svago come tornei di carte, mercatini solidali, laboratori creativi e cineforum. Ma quel che danno i volontari non è solo un aiuto materiale, ma un momento di ascolto che restituisce umanità e dignità. "Ho incontrato persone che mi hanno accettato così come sono - racconta Domenico, un ospite dell’Opera divenuto poi volontario - Da un momento all’altro la mia vita è cambiata". Ma quest’incontro arricchisce anche chi offre aiuto e solidarietà: "Forse diamo poco, solo un sorriso o una parola, ma quel che viene dato a noi è molto di più", commenta Pierangela, volontaria dell’Opera. Perché la vita acquista un senso solo quando si aiuta chi ne ha bisogno. Quando si restituisce dignità a chi credeva di averla perduta per sempre. È questo il credo dell’Opera.

Thomas Fox