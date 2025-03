Lainate, scontro sulla A8. Tamponamento fra auto. Grave un uomo di 33 anni

È rimasto incastrato tra le lamiere delle sua auto il 33enne peruviano, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano in seguito all’incidente stradale che si è verificato all’alba di domenica 2 marzo sull’autostrada A8 Milano-Varese. È successo poco dopo le cinque del mattina, tra il bivio A8- tangenziale Ovest Mi e il bivio A8/A9 Lainate-Chiasso, in direzione Varese. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale l’automobilista, residente a Peschiera Borromeo, stava percorrendo quel tratto di autostrada quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato tamponato in modo violento da un’altra macchina che sopraggiungeva nella stessa corsia. L’impatto è stato atroce, il peruviano non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro.

Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112 e l’intervento dei soccorsi con due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche due mezzi dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Rho, i pompieri hanno estratto il corpo del 33enne dalle lamiere della sua auto, era incosciente e lo hanno affidato ai sanitari del 118. Dopo le prime cure mediche sul posto l’uomo è stato trasportato con elisoccorso al Niguarda in codice rosso. La prognosi è riservata a causa dei traumi riportati in diverse parti del corpo. L’automobilista dell’altra auto un 22enne invece ha riportato ferite lievi ed è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Sul posto è arrivata anche la polizia che i rilievi del caso e per avviare le indagini per ricostruire l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità. Al vaglio gli inquirenti tutte le ipotesi, dal colpo di sonno ad una manovra azzardata, dall’eccesso di velocità ad una distrazione. Non è chiaro se in quel tratto ci siamo telecamere che possano aver ripreso l’impatto tra le due auto.

L’incidente ha causate lunghe code, non solo sull’A8 in direzione Varese, ma anche dalla parte opposta, in direzione Milano, dove è intervenuta la safety car che ha tenuto il traffico bloccato per circa un’ora, in modo da tenere libera l’autostrada per i soccorsi.