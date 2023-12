Lainate, minaccia l’ex moglie e aggredisce i carabinieri intervenuti: immobilizzato col taser

Milano – Ha minacciato di morte l'ex moglie e si è presentato a casa di lei. Poi, quando la donna ha chiamato i carabinieri, ha dato in escandescenza: ha preso a pugni la finestra e sradicato una tapparella, con cui ha aggredito i militari.

E' successo sabato sera a Lainate, in provincia di Milano. L'uomo, un 45enne italiano, è stato immobilizzato con il taser e poi portato nell'ospedale di Rho, da cui è stato dimesso senza giorni di prognosi. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, il 45enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa di direttissima. I carabinieri, colpiti con un pezzo della tapparella, non hanno riportato ferite.