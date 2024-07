Laghetto di Villa Mylius. Cantiere in corso e animalisti all’attacco:: "Tartarughe a rischio"

Pesci e tartarughe da proteggere, cittadini e animalisti si mobilitano a Sesto. Succede al laghetto di Villa Mylius, cantiere in corso in via Lamarmora, dove lo specchio d’acqua "nei giorni scorsi era così basso da mettere a rischio gli esemplari", spiega l’attivista Tatiana Valtorta. Al suo fianco si sono schierate subito le associazioni “Vita da cani” di Arese e la rete dei Santuari di Sara D’Angelo, insieme si sono rivolte all’ufficio Animali del Comune ottenendo che "l’acqua tornasse a un livello compatibile con il benessere delle bestiole". Per tutti, il timore che escavatori e rumore potessero comprometterne la salute. "Chiediamo all’Amministrazione di tutelare lo stagno e i suoi abitanti - aggiunge la volontaria -. L’acqua verde non certo salubre ci aveva spaventate e avevamo temuto il peggio".

Le attiviste hanno tenuto d’occhio i loro protetti, "le tartarughe infastidite dalle operazioni cercano riparo in posticini più silenziosi, ma con le ruspe che girano i rischi per loro crescono in modo esponenziale". La gente vuole solo "difenderle dai pericoli. In Municipio ci hanno detto che in futuro ci saranno due vasche, noi vorremmo che fossero affollate". Il caso è rimbalzato in rete, dove l’esercito degli angeli custodi ha subito fatto proseliti. "L’ideale sarebbe spostare gli animali prima dell’avvio dei lavori e poi farli rientrare, a opera terminata. Ci siamo preoccupate, quando abbiamo visto che gli operai scavavano sul fondale senza aver traslocato". Il restyling prevede la creazione di uno spazio dedicato alle tartarughe con spiaggetta, dove troveranno riparo anche fuori dall’acqua e un ambito separato per i pesci. Il Comune fa sapere che la "situazione è sotto controllo", conferma che "il laghetto verrà ampliato, i lavori proseguono" e ribadisce che "la tutela degli animali è in cima alle nostre priorità. Gli uffici stanno monitorando il loro stato di pari passo con il procedere del cantiere".