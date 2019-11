Milano, 20 novembre 2019 - Prima si è barricato nell'appartamento dove viveva, al terzo piano di un edificio alla periferia Sud di Milano, in modo da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Quando poi i poliziotti sono riusciti ad entrare in casa dalla finestra, lui, messo alla strette, ha cercato di sfuggire alla cattura saltando di terrazzo in terrazzo. Alla fine è stato bloccato sul balcone di una abitazione poco distante. È stato un tentativo di fuga rocambolesco quello di un quarantenne originario della Tunisia destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per una serie di furti su treni e stazioni messi a segno tra ottobre 2018 e maggio 2019. Le indagini hanno consentito di indicare l'uomo come il responsabile almeno di 7 episodi. Così stamani all'alba gli agenti della Polfer lo hanno rintracciato all'interno dell'appartamento dove viveva e dove si è barricato. E dopo una breve fuga sui tetti è stato arrestato e portato a San Vittore.

