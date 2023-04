Ladro in fuga sperona ghisa Poi le manette

I furti in serie di attrezzi da lavoro. La fuga in macchina verso il Gallaratese. L’auto dei ghisa speronata (due contusi) e lo schianto contro un palo. Sono i frame dell’inseguimento andato in scena ieri tra via Pasolini e via Cilea: alla fine, i vigili del Comando decentrato 8 hanno arrestato un trentaduenne e denunciato la donna di 68 anni che era con lui. Attorno alle 11, due agenti di pattuglia in zona Cascina Merlata si sono accorti che l’uomo e la donna stavano rovistando all’interno di un veicolo, nei pressi di un cantiere edile; appena i presunti ladri si sono accorti della loro presenza, sono saliti su una Punto e hanno cercato di allontanarsi.

I ghisa hanno acceso sirena e lampeggiante e hanno fatto scattare l’inseguimento, andato avanti per diversi minuti e con uno speronamento della macchina dei vigili. In via Cilea, il trentaduenne ha perso il controllo della Punto e l’ha mandata a schiantarsi contro un palo. Gli agenti hanno subito bloccato la donna, poi indagata a piede libero. L’uomo è stato rintracciato in un parchetto, grazie alle indicazioni di alcuni residenti, e arrestato per resistenza, danneggiamento e furto. I due vigili, visitati in pronto soccorso, sono stati dimessi rispettivamente con 5 e 7 giorni di prognosi. "Spero che i colleghi si riprendano presto – chiosa Daniele Vincini, segretario del Sulpm –. Ancora una volta hanno dato dimostrazione della grande professionalità della polizia locale". N.P.