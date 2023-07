Tre sulla scala, uno a fare il palo: tutti arrestati. Sfuma il colpo in appartamento in via Correggio

Milano, 16 luglio 2019 - In tre erano arrampicati su una scala posizionata sulla facciata di un palazzo in via Correggio, e stavano armeggiando alla finestra di un appartamento del primo piano. Un quarto uomo stava di vedetta, controllando che non arrivasse nessuno anche perché erano solo le 22.30 di sabato sera nella strada dell'elegante quartiere in zona Buonarroti-De Angeli.

Ma era un "palo" da banda dell'Ortica, per dirla con Jannacci, dato che i ladri sono stati sorpresi con le mani quasi nel sacco dai carabinieri del Radiomobi le, che hanno visto e acchiappato i quattro uomini, tra i 20 e i 35 anni, tutti italiani, tutti senza fissa dimora e con precedenti di polizia e per reati contro il patrimonio.

I militari, che hanno sequestrato loro anche alcuni strumenti adatti a compiere effrazioni, li hanno arrestati per tentato furto in abitazione in concorso e accompagnati nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.