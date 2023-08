Ladri d’appartamento a Gorgonzola: sembra il tecnico dell’ascensore e fugge col bottino

La casa circondata dai carabinieri dopo l’allarme di un vicino di casa. E il ladro d’appartamento di turno, scoperto e senza via di scampo, ha pensato di nascondersi dentro un armadio. La scena da commedia, con un finale scontato per il malvivente colto in flagranza, che è finito in manette, risale alla notte tra venerdì e sabato: a Gorgonzola, in via della Ronchetta, un residente di un condominio ha notato le sagome di due uomini che si intrufolavano nell’appartamento di proprietà di un cinquantottenne, un suo vicino che in quel momento non in casa, e ha intuito fossero due ladri. Così ha chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti.

In azione, i militari della Compagnia di Pioltello che hanno circondato l’immobile, raggiungendo poi l’appartamento. In camera da letto c’era un uomo che alla vista delle divise, ormai senza possibilità di fuga, ha tentato l’ultima spiaggia: nascondersi dentro l’armadio. Ma è stato bloccato e arrestato per tentato furto in concorso: è un quarantasettenne albanese con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, accompagnato alle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Nessuna traccia invece del complice, che evidentemente è riuscito a dileguarsi prima che i carabinieri facessero irruzione in casa.

Fuggito pure il ladro d’appartamento che venerdì nel primo pomeriggio è stato avvistato da una residente in un condominio di Cernusco sul Naviglio, in via don Luigi Sturzo, mentre usciva da un appartamento appena “visitato“. Quello di una famiglia che stava tornando dalle vacanze e che al rientro ha trovato un’amara sorpresa.

La donna aveva notato quell’uomo vagare per i pianerottoli del palazzo già alle 13 ma non si era insospettita pensando fosse il tecnico dell’ascensore, in quel momento fuori uso. Quando però, due ore dopo, lo ha visto uscire dalla porta dei vicini, ha capito di trovarsi di fronte a un ladro e ha lanciato l’allarme. Ma l’uomo, "sulla cinquantina", aveva già messo a soqquadro la casa e si era impossessato di alcuni gioielli e contanti. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri, che ora stanno indagando. Al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un collegamento con il furto di Gorgonzola, ma non è da escludere.

Agosto, si sa, è il periodo d’oro per i ladri d’appartamento a caccia di case da svaligiare nei condomìni sempre più vuoti, soprattutto quando si avvicina Ferragosto. Ma la presenza dei vicini-sentinelle può fare la differenza.