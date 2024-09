Ladre entrano in un appartamento per rubare, immortalate dalle telecamere: la proprietaria le vede sul cellulare e chiama la polizia

Milano, 18 settembre 2023 – Si sono intrufolate in un appartamento per rubare ma la proprietaria le ha viste in diretta, a distanza, grazie alle telecamere installate in casa e collegate al suo cellulare. Quindi ha chiamato la polizia in tempo reale ed è riuscita a far arrestare le due donne, una di 23 anni, bosniaca, incinta all'ottavo mese, e l'altra di 22, italiana, per tentato furto in abitazione, entrambe colte in flagranza dalla Volante che dopo la richiesta di aiuto è intervenuta nell'alloggio di via Giasone del Maino, a pochi passi da via Washington, martedì alle 16.

L'alloggio scelto dalle due donne è quello di una donna peruviana di 29 anni, che al momento dell'intrusione in casa era fuori per alcune commissioni. Ma sul suo cellulare, a un certo punto, le sono comparse le immagini delle due donne all'opera, riprese dalle telecamere mentre rovistavano nelle stanze.

Immediata la chiamata al 112. Quando la polizia è arrivata, le due stavano tentando di fuggire e si erano nascoste nel cortile, dietro i bidoni dell'immondizia. Addosso avevano arnesi da scasso e una piastra per capelli appena rubata nell'alloggio, dal quale è sparita anche una collana con un punto luce in oro bianco, non ritrovata.

La più grande, incinta all'ottavo mese di gravidanza, è stata accompagnata alla Mangiagalli come da prassi per una visita, e accertato fosse in buona salute e che non ci fosse rischio per il bambino, è stata trattenuta in Questura. Così la complice, di un anno più giovane, che ha riferito di essere diventata madre da poco. Saranno giudicate con il rito direttissimo.