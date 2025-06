Rapina al centro logistico di Lacchiarella, camion incendiati e chiodi per coprirsi la fuga: quattro feriti

Milano, 3 giugno 2025 – Una rapina sorprendente per la modalità è andata in scena nelle primissime ore di oggi (martedì 3 giugno 2025) a Lacchiarella, comune della provincia di Milano. Un gruppo di almeno sei persone ha messo a segno un audace colpo presso un deposito di camion, azione che si è svolta intorno alle 3.20 del mattino in via Cascina Nuova.

L’assalto

Gli assaltatori hanno fatto irruzione in un centro logistico in cui operano diverse aziende, riuscendo a sottrarre due autocarri carichi di merce il cui valore e tipologia sono tuttora da quantificare. Il piano prevedeva azioni drastiche per assicurarsi la fuga.

Per bloccare qualsiasi tentativo di intervento dei mezzi di soccorso, hanno dato fuoco ad alcuni veicoli per ostacolare l'accesso, e disseminato l'asfalto con chiodi e strisce chiodate, rendendo assai rischioso l'avvicinamento al luogo del crimine.

Quattro persone sarebbero rimaste ferite nella rapina

Lo scontro

I carabinieri, prontamente giunti sul posto, hanno affrontato il gruppo, mentre l'intervento del personale del 118 si è reso indispensabile per assistere i feriti sul campo. Quattro persone sono rimaste ferite, sebbene le loro condizioni non sembrino gravi al momento.

Le operazioni di soccorso sono state supportate da due ambulanze e un’automedica. La dinamica lascia chiaramente intendere che si tratta di un colpo pianificato nei minimi dettagli da una banda di r apinatori professionisti .