Settala, furto milionario di iPhone al polo logistico: chiodi e furgoni in strada per preparare la fuga

Settala – Alle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 2 novembre, i carabinieri di San Donato Milanese sono intervenuti presso una ditta di viale delle industrie dove un commando di banditi ha forzato il cancello dell’azienda. I ladri erano a bordo di quattro auto e due furgoni e avevano bloccato le vie d'accesso con alcuni veicoli. In poco tempo sono introdotti all'interno dello stabilimento portando via alcuni bancali di smartphone iPhone per un valore di circa un milione di euro.

Il piano per la fuga

I veicoli rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e le immagini degli impianti di videosorveglianza sono in corso di acquisizione. Le indagini sono attualmente in corso ma, secondo quanto appreso, la banda che ha assaltato il magazzino avrebbe adoperato diversi furgoni per bloccare l’ingresso alla zona e sparso chiodi sulla sede stradale per proteggersi la fuga.