Incidente a Lacchiarella, finisce con l’auto fuori strada: morto 58enne

Lacchiarella (Milano), 12 dicembre 2024 – Grave incidente oggi, giovedì 12 dicembre, a Lacchiarella lungo via per Turago, la strada che porta a Giussago. L'allarme è scattato poco dopo le 10 di questa mattina. Stando alle prime informazioni un'auto condotta da un uomo di 58 anni è finita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 (con un’ambulanza e un’automedica), i Carabinieri e i vigili del fuoco. Per l’uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso tutti gli accertamenti e i rilievi del caso. Non è escluso che all’origine dello schianto possa esserci un improvviso malore o che la tragedia possa essere da collegarsi a condizioni ambientali (forte nebbia e strada ancora ghiacciata).