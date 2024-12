Terribile incidente in A8 all’altezza dell’uscita di Varese nella notte. Tre persone ferite e auto accartocciate

Varese – Terribile incidente stradale questa notte, intorno a mezzanotte e un quarto, sulla autostrada A8 direzione nord, nel restringimento che porta all'uscita di Varese. Lo scontro è avvenuto tra tre vetture con tre persone a bordo, che sono rimaste ferite, fortunatamente non incastrate nelle lamiere. Si tratta di una ragazza di 27 anni e due uomini di 53 e 58 anni. Sono stati portate in ospedale: due in codice giallo e uno codice verde. L'autostrada è stata chiusa per circa due ore. Sul posto la polizia stradale e i soccorritori oltre che i vigili del fuoco.