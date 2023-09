LabZeroSei a Milano: nuovo polo di sperimentazione per bambini

Con l’obiettivo di potenziare l’offerta di occasioni educative, culturali e artistiche di qualità per i bambini e le bambine milanesi, nasce LabZeroSei, un polo di sperimentazione dedicato all’infanzia inaugurato oggi negli spazi del padiglione delle ex cucine del Parco Trotter. "LabZeroSei – dichiara la vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo – vuole essere uno spazio aperto e multifunzionale dove i più piccoli possano esplorare linguaggi espressivi in una prospettiva inclusiva e valorizzando un approccio trasversale a saperi e linguaggi. Un polo che si propone di integrare l’offerta dei servizi educativi comunali, anche nel fine settimana e in forma gratuita, e che sarà un riferimento anche per chi si occupa di educazione dei più piccoli a livello cittadino".

LabZeroSei – investimento comunale di circa 900 mila euro e un finanziamento europeo React-Eu di 1,3 milioni di euro – è un polo laboratoriale dedicato ai bambini e alle bambine di età compresa tra zero e sei anni che ha sede negli spazi delle ex cucine della storica scuola che si trova all’interno del parco Trotter. Gli spazi interni, di circa 320 metri quadrati, si compongono di un locale multifunzionale dedicato ad attività per piccoli e grandi, uno spazio immersivo di immaginazione e narrazione, un laboratorio dedicato al coding e alla robotica e un atelier “arte e bottega” dedicato alle arti tradizionali della pittura, scultura e lavorazione dei materiali. I lavori di rinnovamento hanno visto il consolidamento delle strutture e il rifacimento del tetto, l’efficientamento energetico e il risanamento conservativo delle facciate storiche.