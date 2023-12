Laboratorio natalizio, invitati genitori e figli

Diversi laboratori e incontri per adulti e bambini al RiCA Hub di via Mantica. Il giovedì dalle 16 l’attività "Per mano" è dedicata al movimento e coordinazione genitore-bambino. Momenti di condivisione e socializzazione dedicati a genitori e bambini dagli 0 ai 3 anni, su prenotazione. Mercoledì 20 si svolgerà un laboratorio natalizio dalle 16 alle 18 mentre mercoledì 13 ci sarà un momento di meditazione con campane tibetane e gong 18 alle 20, su prenotazione, con strumenti musicali tradizionali. E ancora "Progetto Kintzugi", su appuntamento, sostegno di counseling rivolto alle pazienti oncologiche e alle loro famiglie tutti i giovedì, sempre su appuntamento, dalle 9.30 alle 12.30. Durante i giorni di apertura, si svolge anche "Scambio libri e bigiotteria", un angolo dedicato per scambiare gratuitamente libri e bigiotteria.