Laboratori creativi a CityLife contro il cambiamento climatico

Realizzare una mostra sul tema del mais e partecipare a dei laboratori creativi sulla vite e la vendemmia. Sono due delle attività che impegneranno gli studenti di quarta e quinta elementare della scuola Rinnovata Pizzigoni all’interno degli Orti Fioriti di CityLife fino a giovedì 29 settembre.

Le attività sono promosse da SmartCityLife (la società di Generali e Allianz che ha in gestione il grande parco all’ombra delle Tre Torri) insieme a Wwf Lombardia e Agricooltur, e inserite nel programma della Milano Green Week , in corso fino al 1° ottobre. "È importante -ò ha detto l’assessora all’Ambiente Elena Grandi - che a nome di SmartCityLife abbiate scelto di parlare alle scuole. Quest’anno, infatti, dopo quanto è accaduto a Milano la notte del 25 luglio, abbiamo deciso di usare la Green week per riflettere sul cambiamento climatico. E credo che sui temi della sostenibilità e della cura dell’ambiente non ci siano migliori interlocutori di ragazzi e ragazze".