La Vivaldi si presenta

"Che Musica sei?" è il titolo dell’open day dell’Accademia Vivaldi di Bollate. L’istituto musicale che dal 1985 coinvolge allievi di ogni età, in collaborazione con il Csbno e il Comune di Bollate, riprende l’attività nella sede di via Coni Zugna 15 a Cascina del Sole. Due gli appuntamenti di settembre: sabato 23 (ore 11) e lunedì 25 (ore 17) sarà possibile scoprire gli strumenti, attraverso un percorso musicale per bambini dai 6 anni, ragazzi e adulti. I partecipanti entreranno in ogni Aula, dove suoni, ritmi, voci si alterneranno dal pianoforte, all’ukulele, dalla chitarra elettrica e basso. E poi canto, violino, flauto e molto altro. Per i più piccoli dai 3 ai 6 anni mercoledì 27 (ore 18) la presentazione dei Corsi collettivi. Iscrizioni su www.accademiavivaldi.it