La Vetrobalsamo punta al green Dieci milioni per il fotovoltaico

di Laura Lana

SESTO SAN GIOVANNI

Più welfare aziendale e sostenibilità ambientale nella sua produzione di Vetrobalsamo. L’azienda punta all’efficientamento energetico con un finanziamento di 10 milioni di euro, erogato da Banco Bpm per sostenere un importante piano di ammodernamento dello stabilimento di via Granelli. Azienda leader nella produzione di bottiglie personalizzate, in base alle esigenze dei clienti, ne produce oltre 750mila al giorno in vetro. L’investimento andrà per costruire un nuovo impianto fotovoltaico e, in un’ottica di welfare aziendale, per ristrutturare completamente i locali dei dipendenti, con nuovi uffici e nuovi spogliatoi in una nuova logica di utilizzo degli spazi comuni. "Consideriamo questa iniziativa finanziaria in collaborazione con Banco Bpm un importante attestato di fiducia nei confronti del nostro impegno imprenditoriale sia in ottica di sostenibilità sia del welfare per i nostri dipendenti – spiega Luca Guglielminotti, vicepresidente di Vetrobalsamo spa -. È importante poter lavorare nelle migliori condizioni possibili riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente che ci circonda e, anzi, restituendo qualcosa al territorio in cui siamo radicati". Nata nel 1938 come officina artigianale, Vetrobalsamo è un’azienda a capitale interamente italiano, che si estende su 300mila metri quadrati a Sesto. Da sempre i vertici hanno guardato a scelte ecosostenibili: è stata la prima in Italia a installare forni a ossicombustione per recuperare calore e alimentare un impianto di teleriscaldamento al servizio della città. Le bottiglie sono poi prodotte con impronta carbonica alleggerita. "Siamo orgogliosi di sostenere un’azienda leader nel suo settore, capace di innovarsi rispondendo concretamente alle istanze di sostenibilità e welfare aziendale – commenta Marco Aldeghi, responsabile della direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco Bpm –. Il finanziamento fa parte degli obiettivi strategici con cui la Banca sostiene le imprese che si impegnano a incrementare il profilo di sostenibilità sulla base dei criteri ESG (Environmental, Social e Governance) e ci permette di consolidare ulteriormente il rapporto con una realtà industriale di primaria importanza". L’operazione è assistita dalla Garanzia SupportItalia, lo strumento straordinario del Gruppo Sace previsto dal Decreto Aiuti per supportare esigenze di liquidità e gli investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino.