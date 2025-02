Milano, 10 febbraio 2025 – Lutto nel mondo della musica, è morto Alex Benedetti, dj e direttore di Virgin Radio. Aveva 53 anni. Non ci sarebbero molti dubbi sulla dinamica del decesso, si tratterebbe di un gesto estremo. Benedetti si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal suo ufficio in via Turati, a Milano. A corroborare l’ipotesi, le immagini di una telecamere e anche un biglietto.

Benedetti era station manager della radio dedicata al rock del gruppo Mediaset, la sua vita era da sempre dedicata alla musica. Aveva solo 13 anni quando aveva fatto i primi passi in questo mondo, in una discoteca di Lignano Sabbiadoro. Negli anni '80 si era fatto strada nel mondo dei dj. Ma è nel 1994 che arriva la vera svolta quando entra a far parte di Radio Italia Network. Nel contempo, ha continuato anche la carriera da dj. Tra le sue passioni c'erano anche la Formula 1, il calcio, i videogiochi, il cinema. I colleghi lo descrivono come una persona solare, ironica, autentica.