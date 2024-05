La terza volta di Serranò: lasciatemi continuare

Davide Serranò si candida per il terzo mandato. Una decisione nata dalla convinzione profonda che sia il momento per Locate di affrontare le sfide di domani con ancora maggiore impegno e dedizione. Anche alla luce delle recenti modifiche legislative che hanno reso possibile il terzo mandato. "È con grande umiltà e determinazione che mi presento nuovamente come candidato sindaco della nostra amata città visto il gruppo solido, credibile e pronto a mettersi in gioco ho accettato di buon cuore di continuare l’esperienza iniziata per supportare soprattutto i più giovani - spiega Serranò -. Ho accettato questa sfida con gioia e determinazione. L’amore per la nostra cittadina è il motore che mi spinge avanti e anche se questa sarà la mia terza candidatura, il desiderio di servire la comunità è più vivo che mai".

"Soprattutto, dopo gli ostacoli che abbiamo dovuto affrontare a causa della pandemia, sento un forte senso di responsabilità nel portare avanti i progetti che abbiamo programmato, ma che sono stati rimandati". Davide Serranò sarà alla testa della lista Locate Domani e con lui ci sono Loris Andreetto, Angelo Brancaccio, Deborah Brandolini, Tania Cacciari, Silvia Cognizzoli, Emiliano D’Oronzo, Roksolana Kopaigora, Giorgio Malusardi, Marcella Micelli, Valeria Nembri, Andreina Prederi, Nicolò Renzo, Alessandro Rizzi, Silvia Soldatesca, Arianna Tarlazzi, Diego Torriani. "Credo fermamente che la mia esperienza e professionalità possano essere di guida. Il gruppo che presenteremo è una squadra eterogenea composta da giovani, esperti e cittadini motivati che condividono l’obiettivo di fare la differenza per Locate Domani. In politica la responsabilità e la serietà sono fondamentali. Ognuno di noi porta con sé un bagaglio di esperienze. Sono fiero di guidare un gruppo che pone al centro valori quali la parità di genere, l’equità e la solidarietà".

Mas.Sag.