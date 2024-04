La terza “casetta dell’acqua“ installata lungo via Monte Rosa

Inaugurata una casetta dell’acqua a Novate, mentre a Bollate si attende venerdì. La terza struttura novatese si trova in via Monte Rosa in un’area appena riqualificata che ha consentito la creazione di un nuovo parcheggio e di un’area verde che, insieme, hanno ridisegnato la fisionomia tra via Monte Rosa e via Monte Bianco. La nuova casetta dell’acqua, realizzata da Cap Holding, erogherà acqua naturale e frizzante provenienti dall’acquedotto. "È motivo di orgoglio, per me e per l’amministrazione comunale, inaugurare la terza casetta dell’acqua sul territorio della nostra città. È un bene prezioso che appartiene alla collettività", spiega Daniela Maldini, sindaco di Novate. Dal 12 aprile sarà attiva anche la nuova casetta in via Ospitaletto, la terza a Bollate, per dare a tutti i cittadini acqua naturale e frizzante, controllata e a km0. "Siamo molto felici di inaugurare una nuova casetta dell’acqua, la terza a Bollate, perché rappresenta l’incarnazione dell’impegno del Comune e di tutti i cittadini verso una sostenibilità ambientale sempre più evidente e concreta", conclude il sindaco di Bollate Francesco Vassallo.

Ogni casa dell’acqua eroga in media 500 litri al giorno, pari a oltre 36 milioni di litri l’anno e con la nuova casetta saranno circa 550mila litri a Bollate. Su ciascuna casa dell’acqua il gruppo Cap effettua specifici controlli ogni mese su 40 parametri. Si aggiungono i controlli su pozzi e reti: quasi 20.000 prelievi all’anno, oltre 780.000 controlli annuali su diversi parametri chimici e microbiologici, confermando che l’acqua del rubinetto è di ottima qualità, con una dose equilibrata di sali minerali e batteriologicamente pura.

Davide Falco