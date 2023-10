La street art illumina i palazzi Aler. Mr. Wany firma un murale di 35 metri

Il quartiere popolare diventa una galleria per la street art. Un colorato murale alto oltre 35 metri campeggia sul palazzo Aler di via Dalie. L’autore è l’artista di fama internazionale Mr. Wany che insieme ad altri street artist decorerà le facciate degli edifici del quartiere. L’iniziativa fa parte del più ampio progetto di riqualificazione dei palazzi Aler gestiti da Ama Rozzano e per i quali sono in corso i lavori di ristrutturazione con il bonus 110%. Non è la prima volta che nelle periferie urbane ricorrono alla street art per abbellire i quartieri frutto della cementificazione degli anni ’60, ’70 e ’80 quando divennero palazzo dormitorio. Ma il progetto che interessa Rozzano riguarda uno dei più grandi quartieri popolari d’Italia dove, in 6mila alloggi vivono circa 20mila persone. Fra le vie del quartiere Aler l’arte prende il sopravvento sulle facciate dei palazzi. Una scommessa dell’amministrazione comunale che ha avviato un percorso di rigenerazione dei luoghi attraverso la street art, arte urbana intesa come strumento di bellezza per migliorare gli spazi fisici e sociali, stimolando un maggior senso di appartenenza alla comunità locale. Il grande disegno eseguito sulla facciata esterna del palazzo di nove piani in via Dalie ai numeri civici 24 raffigura Hiroshi Kabuki, un personaggio che ricorda i cartoni animati in stile nipponico e interpreta di volta in volta ruoli diversi. In questo murale abbraccia un fiore di buon auspicio che ricorda l’ibiscus, le gambe del personaggio diventano due tronchi d’albero le cui radici vengono tagliate da un lato e innaffiate dall’altro. Evidente anche il simbolo della pace che Hiroshi Kabuki indossa sulla cintura. "Vogliamo portare un tocco di bellezza e di arte all’interno di un quartiere importante della città", spiega il sindaco Gianni Ferretti. A Mr.Wany è affidata la realizzazione di ulteriori murales nel quartiere Aler. Altri due disegni saranno completati entro dicembre. Il primo sarà un vaso cinese su uno sfondo cubista con richiami floreali a sottolineare l’analogia con le vie del quartiere. La terza opera, La teoria del caos, nasce dall’idea di Vesod Brero i cui murales sono riconosciuti fra i più belli al mondo.