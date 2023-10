La strage di 22 anni fa: domenica la cerimonia

A ventidue anni dall’incidente aereo il Comitato "8 Ottobre per non dimenticare" ricorderà domenica la tragedia dell’aeroporto di Linate, che l’8 ottobre 2001 costò la vita a 118 persone. La giornata inizierà alle 15.30, in Sala Alessi, a Palazzo Marino, in occasione della seconda Giornata Nazionale "per non dimenticare", fortemente voluta da tutti i familiari delle vittime. Ci si sposterà poi a piedi fino alla vicina chiesa di Santa Maria della Passione, in via Conservatorio 12. Gli accompagnamenti musicali saranno affidati come sempre, al coro dei Giovani de La Verdi. Dalla chiesa ci si trasferirà al Conservatorio. Dopo l’intervento di Adele Scarani Pesapane, presidente del Comitato e della Fondazione "8 Ottobre", alle 18.30 inizierà il tradizionale concerto con musiche di Gounod, Cilea, Puccini, Donizetti, Verdi, Mozart, Leoncavallo.

Il concerto sarà aperto a tutti dal momento che rientra nel programma del Conservatorio "Milano è memoria". La consueta visita al Bosco dei Faggi, a Linate, sarà quest’anno un momento di raccoglimento libero e privato.

Gabriele Moroni