La storia di Elettra "Gioco nella Riozzese studio all’università e il mio sogno è Messi"

di Alessandra Zanardi

"Il calcio è la mia passione, fin da bambina. Il mio idolo? Messi. Lo sport mette in relazione le persone: così non ci si sente mai soli". Elettra Pasinetti, 19 anni, di Tribiano, un passato nelle giovanili dell’Inter, gioca nella Riozzese, società sportiva di Cerro al Lambro che da decenni coltiva talenti, specie nel calcio femminile. Dopo aver raggiunto alti livelli ed essere arrivata a militare perfino in serie A, la sezione rosa del gruppo sportivo si è vista costretta a cedere il titolo e ripartire dalle categorie inferiori. "Per la prossima stagione giocheremo in promozione - racconta Pasinetti, trequartista -. Lo staff che ci segue è motivato, ci sono tutti i presupposti per fare bene". Diplomata al liceo scientifico, Elettra si è iscritta a Scienze della comunicazione e sogna di fare la giornalista sportiva. Ma non intende mollare il pallone. "La Riozzese è la mia seconda casa. Nel sentire comune il calcio è ancora declinato al maschile, ma le cose stanno cambiando e i mondiali femminili ne sono una dimostrazione". La 19enne di Tribiano è tra le partecipanti della seconda stagione di Numeri da circo, rubrica di YouTube che punta a premiare le migliori prestazioni calcistiche da parte di atleti non professionisti. Conducono Nicolò Schira e Luca Tolentino. Ci sono concorrenti da ogni parte d’Italia: ognuno gareggia con un video che immortala un goal, o un particolare momento della propria attività sportiva. Oltre ad Elettra, in corsa a Numeri da circo" c’è un’altra atleta della Riozzese, la centrocampista Elisa Casellato. Fra i concorrenti anche due giovanissimi del Sud Milano: Mattia Bellomi di San Zenone e Leonardo La Puma di Vizzolo, entrambi di 8 anni.