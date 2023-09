La statua urtata resta in bilico Paura per il San Giovanni a 3 giorni dalla fine dei restauri

di Stefano Dati

A tre giorni dalla conclusione del restauro iniziato nei primi giorni di luglio, la statua di san Giovanni Nepomuceno finisce in bilico sulla carreggiata del ponte sull’Adda creando disagi alla circolazione. Grazie al passaggio limitato di veicoli non si sono registrati danni a persone. Il forte ancoraggio dell’impalcatura al terreno ha salvato la statua che è rimasta pendente fuori dal suo basamento ma senza cadere al suolo, limitando così al minimo i danni. Il fatto è avvenuto verso la mezzanotte tra domenica e lunedì. Nella giornata di ieri è stato poi rintracciato il colpevole dell’incidente. Si tratta di un 28enne dello Sri Lanka residente a Monza. Aveva passato la giornata fino a sera inoltrata sulle rive dell’Adda al traversino: qui si era recato con il suo furgone, mezzo che utilizza anche per le consegne da corriere. Nel fare rientro a casa con una manovra infelice ha provocato il disastro che ha creato disagi alla circolazione stradale oltre ai danni, sia pure minimi, alla statua.

Gli agenti di polizia locale sono arrivati a lui grazie ad un accurato controllo delle telecamere installate di recente agli ingressi della città. Ora il giovane dovrà pagare sanzioni amministrative per un totale di circa 500 euro oltre ai costi per il recupero della statua e la distruzione della sua impalcatura. "Fortunatamente i danni per la statua sono minimi – dice il vicesindaco Andrea Savino –. Il lavoro fin qui svolto dai restauratori non è andato in fumo e, grazie al passaggio limitato di auto, considerato l’orario di sera tardi, non è stata coinvolto alcun veicolo. Ringrazio i carabinieri – conclude – gli uomini del 115 e la protezione civile che nella notte hanno messo in sicurezza la strada e i tecnici del Comune affiancati agli agenti della polizia locale che nella mattinata di ieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza la statua, riconsegnata al restauratore".

La statua fu eretta nel 1750 per decisione del conte Ferdinand Bonaventura von Harrach, governatore all’epoca del Ducato di Milano. Fu imposta come pegno a un disertore, in fuga dalla guerra, che ottenne così il permesso di attraveresare il fiume. Da allora questo è il quarto incidente che coinvolge la statua: gli altri avvennero nel 1900, nel 1984 e nel 1999.