La sindaca Beretta: "Rafforzare la rete a difesa delle donne"

"Vanno bene le panchine rosse, le lapidi e gli omaggi di questi giorni, ma se vogliamo onorare la memoria di Giulia e Thiago, dobbiamo riempire di contenuti questa morte assurda. Siamo già al lavoro per potenziare la rete di servizi rivolte alle donne che subiscono maltrattamenti o violenze". Tra le mani ha l’ultimo volantino del centro antiviolenza Hara, che aiuta e protegge le donne maltrattate. Due sedi, una a Rho (in via Meda 20) e una Bollate (all’interno del Presidio Ospedaliero Territoriale di via Piave). Legge ad alta voce i servizi che offre. E poi aggiunge, "probabilmente non basta. Dobbiamo fare di più". Così la sindaca di Senago, Magda Beretta, pensando a quello che è successo a Giulia Tramontano, la giovane al settimo mese di gravidanza uccisa dal compagno Alessandro Tramontano, reo confesso. "Non sappiamo come stava Giulia, lo abbiamo letto in questi giorni dai giornali, ma sicuramente possiamo immaginare che ci siano donne che hanno bisogno di aiuto o assistenza, quindi partendo da questa storia vorrei creare una rete di aiuto ancora più solida, con la collaborazione del nostro centro antiviolenza Hara ma anche di altre onlus impegnate sulla stessa tematica – aggiunge Beretta – in questi giorni ho cercato online e ho scoperto che ci sono tante associazioni che aiutano le donne a uscire da situazioni di pericolo. Noi per esempio lo scorso 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne abbiamo portato a Senago il progetto “Valigia di salvataggio’’ dell’associazione Salvamamme di Roma. Ma ci sono tante iniziative di sostegno alle donne". Intanto il Comune sta valutando se annullare gli eventi in programma nei prossimi giorni e dopo i due giorni di lutto cittadino (l’1 e 2 giugno) sarà proclamato il lutto anche in occasione dei funerali che si svolgeranno la prossima settimana (il giorno non è ancora stato fissato), a Sant’Antimo nel paese d’origine della 29enne e dove vive la famiglia.

"Con la parrocchia stiamo valutando anche di organizzare una fiaccolata o un momento di commemorazione proprio in coincidenza con i funerali", conclude il sindaco.

Roberta Rampini

mail: [email protected]