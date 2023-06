La Serenissima festeggia la promozione con nuovi campi

Ne è passato di tempo, da quando un gruppo di amici prese in mano il campo parrocchiale e gli spogliatoi per risistemarli. Da lì è nata una lunga avventura: non solo la Serenissima ma anche un presidio sociale e di aggregazione attraverso lo sport con il "calcio in parrocchia". Ieri mattina quella storia si è arricchita di un nuovo tassello: all’oratorio San Pio X sono stati inaugurati i nuovi campi in erba sintetica. Un gioco di squadra tra la parrocchia, con la regia di don Andrea, e la Serenissima con il supporto di tanti genitori e fedeli. "Grazie a questo intervento la struttura diventa di ottimo livello, a disposizione della comunità e del gruppo sportivo – spiega il club –. Tutto questo è stato possibile grazie agli sforzi economici ripartiti tra noi e la parrocchia". Oggi l’oratorio di via Marconi si arricchisce di un manto nuovo nel campo sintetico di calcio a 7, un campo sintetico nuovo di calcio a 5 e uno in erba naturale in perfette condizioni di calcio a 9. Solo un mese fa la prima squadra – che due anni fa non esisteva nemmeno – ha vinto il campionato di terza categoria e, quindi, ha conquistato la promozione in seconda categoria. Un trionfo dedicato a Pietro Frigerio e Paolo Scirea. La.La.