La selezione per farmacisti. Quattro posti in palio

FarCom, il gruppo pubblico che gestisce le farmacie dei comuni-soci fra Milanese e Bergamasca, assume quattro farmacisti full-time a tempo indeterminato. La selezione per titoli ed esami è aperta, le domande vanno presentate entro mezzogiorno del primo febbraio. I vincitori potranno essere assegnati a una delle diverse sedi del gruppo: Albignano di Truccazzano; Capriate San Gervasio, Cerro al Lambro, Fara Gera d’Adda; Gessate, Pantigliate, Paullo, Pessano con Bornago; Pioltello, Pozzo d’Adda; Trecella di Pozzuolo Martesana; Vaprio, Vignate, Vizzolo.

Il trattamento economico è quello dei collaboratori di primo livello previsto dal contratto nazionale di lavoro. Chi non vincerà entrerà in una graduatoria di merito valida per un anno dalla pubblicazione, alla quale la società potrà attingere per ulteriori eventuali necessità di personale, anche a tempo determinato.

Tutta la documentazione per partecipare è sul sito farcom.it/avvisi-di-slezione-2024.