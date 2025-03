La sala polivalente si chiamerà “Attanasio”

Si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di intitolazione della sala polivalente a Luca Attanasio, ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, tragicamente scomparso il 22 febbraio 2021 in seguito a un agguato. Luca Attanasio ha dedicato la sua vita al servizio diplomatico italiano. Ha incarnato i più alti valori di solidarietà, impegno e senso dello Stato. Per questi motivi il consiglio comunale ha deciso di conferirgli questo tributo, affinché il suo ricordo e i suoi ideali possano continuare a ispirare la comunità. Intenso il momento dell’intitolazione e importanti le testimonianze sulla figura di Luca Attanasio, assassinato 4 anni fa in Congo. Il padre Salvatore ha sollevato la richiesta di verità allo Stato italiano sui mandanti e sul movente, ritenuti ancora un mistero.

Luca Attanasio, nato e vissuto a Limbiate, perse la vita in un attentato terroristico insieme a Vittorio Iacovacci, il carabiniere di scorta, e Mustapha Milambo, l’autista congolese. Tantissimi enti, Comuni, associazioni - il Papa e il Presidente della Repubblica - non hanno mai smesso di dimostrare e affermare la loro solidarietà e chiedere chiarezza sull’avvenuto. Centinaia le vie, le piazze, gli ospedali che vengono dedicate alla memoria dell’ambasciatore.

D.F.