La Rsa San Felice diventa studio dell’artista Greg

Grandi cuori con l’inconfondibile ricciolo, un concentrato di energia per i malati di Alzheimer, disegnati da Gregorio Mancino, in arte Greg, sui pattini, alla casa di riposo di San Felice, a Segrate. Si chiama Movimentart, la pittura in movimento inventata proprio dal famoso artista milanese che non sta mai fermo e che per un giorno ha trasformato la Rsa in un atelier e gli ospiti in collaboratori. E loro l’hanno seguito tutto il tempo, mentre dipingeva due tele, scivolando sulle rotelle. "La pittura è gioia ed emozione - dice l’artista -. È stato molto gratificante vedere i sorrisi illuminare il volto degli anziani e cogliere nei loro occhi il potere benefico dei colori. I cuori sono il mio modo per stare vicino alle persone, soprattutto a quelle più fragili". Greg è tornato in città dopo aver affiancato i Robin, un gruppo di ragazzi disabili insultati pesantemente da un vandalo per aiutarli a riabbellire un muro in zona industriale insozzato dalle parolacce scritte contro di loro. Anche in quell’occasione "emozione e una giornata indimenticabile". "La pittura ha un potere terapeutico: esistono una serie di tecniche e trattamenti che utilizzano le immagini per favorire il benessere e la salute delle persone nella sfera emotiva - sottolinea Valentina Traficante, direttrice della Residenza del gruppo Orpea Italia -. L’esibizione di Greg è espressione della quintessenza di questo potere. È stata un’esperienza meravigliosa per i pazienti e anche per tutto il nostro staff, un’opportunità per tutti".

Bar.Cal.