La Rsa aprirà in autunno: 50 persone da assumere

Si cerca personale da impiegare nella nuova rsa di via Gorky che, oggi in fase di realizzazione, aprirà i battenti in autunno. Il Comune ha siglato un protocollo di collaborazione con Afol Metropolitana e il gruppo Gheron (società che gestirà la nuova struttura) per la ricerca di 50 figure da impiegare nell’assistenza agli anziani. Sono richiesti, in particolare, Asa e Oss, infermieri, fisioterapisti ed educatori ma anche manutentori, addetti alle pulizie, aiuto cuoco e amministrativi. Si attingerà di preferenza alle persone che risiedono a San Giuliano, o nel Sud Milano. A breve, Afol pubblicherà sui propri canali informativi le offerte di lavoro, contattando in primo luogo i cittadini di San Giuliano iscritti negli ultimi 3 anni nei centri per l’impiego. Verrà inoltre organizzato un incontro conoscitivo, per spiegare quali siano i profili ricercati, e sarà attivato un corso di formazione per personale Asa (ausiliari socio-assistenziali), da assumere nella Rsa. Il corso si svolgerà in spazi messi a disposizione dal Comune. Afol si occuperà poi di organizzare, tramite lo Sportello Lavoro, attività di supporto alla preselezione dei candidati. Da ultimo, il gruppo Gheron finalizzerà i colloqui e l’assunzione del personale selezionato.

"La nostra Amministrazione ritiene che il progetto della Rsa, realizzata da privati, costituisca un valore aggiunto per l’intero Sud Milano. Si tratta di un servizio che va incontro ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie - commenta il sindaco di San Giuliano Marco Segala -. Desidero ringraziare il gruppo Gheron e Afol che, con la sottoscrizione di questo protocollo, s’impegnano a garantire un risvolto occupazionale per la nostra comunità". C’è dunque soddisfazione per il raggiunto accordo. Alessandra Zanardi