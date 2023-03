La ripresa di cinema e Tv "Contratti triplicati dal 2020 ma periodi sempre più brevi"

L’occupazione è in piena ripresa, nel settore del cinema e della produzione televisiva a Milano. Ma, altro lato della medaglia, i contratti sono sempre più brevi e precari. Un quadro che emerge dagli ultimi dati dell’Osservatorio Mercato del lavoro della Città metropolitana di Milano. Guardando il settore "produzione cinematografica, di video e programmi televisivi e registrazioni musicali e sonore", la linea degli avviamenti nel Milanese è in crescita rispetto al 2020, quando la pandemia ha terremotato il settore degli spettacoli. A giugno 2020 il minimo storico, con solo 3133 avviamenti (cioè nuovi contratti) nella Città metropolitana di Milano. Da lì è iniziata la risalita, arrivando al picco di 8027 avviamenti a primavera dell’anno scorso. E il trend si è assestato, con 7507 avviamenti lo scorso dicembre, preceduti da mesi più altalenanti. Si tratta però, per lo più, di contratti di breve o brevissima durata, in un settore che sconta un fisiologico precariato, legato alle singole produzioni. Sono 5986 su 7507, infatti, gli "avviamenti brevi" lo scorso dicembre. Corrisponde, in tutto, a soli 3111 lavoratori avviati, visto che ogni addetto può avere più rapporti di lavoro contemporaneamente o uno dopo l’altro. Un discorso simile vale anche per il settore "attività di...