La rinascita dell’ex scuola di Limito 500mila euro in più dal Comune: il polo ospiterà attività no-profit

Cinquecentomila euro in più per il restyling dell’ex scuola elementare di Limito, i soldi per restituire al quartiere di Pioltello il posto che "sarà un presidio sociale in grande stile" salgono così a 3 milioni. Il grosso, 2, in arrivo dal Pnrr, ma ci sono anche 350mila euro dal Distretto del Commercio e altri 200mila dal Fondo piccole opere.

Decolla così il progetto di rinascita atteso da più di 15 anni, dopo il cantiere il polo accoglierà "no-profit, giovani e anziani", spiega Saimon Gaiotto, vicesindaco con delega ai Lavori pubblici.

L’obiettivo è "ricostruire relazioni e mettere a disposizione del rione nuovi servizi". La prima fase dell’intervento riguarderà il rafforzamento delle fondazioni dell’intero edificio in piazza Matteotti: per la rinascita della vecchia don Milani "è cominciato il conto alla rovescia". Lo stabile diventerà punto di riferimento e ponte fra generazioni, sono previsti infatti spazi per ragazzi e per "over", centro diurno e residenze per nonni, "ma avranno un ruolo chiave anche il volontariato e l’associazionismo che qui troveranno casa". Sempre in quell’ottica di convivenza di funzioni che guida il recupero di tante aree pioltellesi. L’ex scuola è una delle opere pubbliche più attese, metterà fine a una lunga stagione di degrado e abbandono. Le classi dismesse sono anche Luogo del cuore del Fai, che ha adottato il centralissimo complesso proiettandolo nella classifica dei beni lombardi da salvare. Non il solo in città, un’altra cifra considerevole, 5 milioni, è destinata al recupero di Villa Opizzoni, l’ex municipio, altro edificio storico compromesso dal tempo, che presto tornerà agli antichi splendori trasformandosi in Casa della cultura e polo museale. Interventi che cambieranno letteralmente faccia alla città. Ma non solo in centro. A Limito sono previsti altri investimenti: Gaiotto conferma 260mila euro per il rifacimento della ciclabile di via Lombardia con nuova illuminazione e 440mila euro per la sistemazione del Parco Allende. "Per il cuore del quartiere sono già in cassa 4 milioni", sottolinea il vicesindaco.