La riffa di oggetti di design e moda per aiutare i malati

Non solo i grandi designer, ma il popolo della moda si riunisce ogni anno per raccogliere fondi a favore delle istituzioni che lavorano per i malati terminali e delle loro famiglie: è ‘GMdP - Design for life’. Questa sera cena con Tombola di beneficenza dell’associazione GMdP Design for Life alla Balera dell’Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78, alle 19.30. La raccolta fondi è dedicata all’Azienda Ospedaliera Meyer IRCCS; al nono anno di attività e con una lunga lista di progetti per i malati di cancro già realizzati in tutt’Italia, torna il tradizionale appuntamento natalizio dell’associazione nata nel 2015 in memoria del designer e docente del Politecnico Marco di Paolo. La cena con tombola offre oggetti di pregio per finanziare la sistemazione di una parte del giardino del Meyer di Firenze. G.L.