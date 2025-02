La richiesta dal presidio dei trattori: "Sostenete gli aiuti all’agricoltura"

Parte dal presidio dei trattori di Binasco l’appello a tutti i sindaci di Città metropolitana a sottoscrivere l’invito della Rete dei Municipi Rurali. Viene chiesto ai Comuni di farsi promotori di politiche locali e regionali a sostegno dell’agricoltura e della pesca, chiedendo alla Regione e al Governo misure concrete per: l’adesione formale alla richiesta di dichiarazione dello "stato di crisi socio-economica del settore", l’adozione di misure di sostegno a livello comunale e regionale per gli operatori agricoli, zootecnici e della pesca; la partecipazione attiva alle manifestazioni promosse dal Consiglio Unitario della Mobilitazione 2025 e dalle Associazioni di categoria, inclusa quella prevista a Roma nella prima settimana di marzo; sostenere gli agricoltori e i pescatori con aiuti economici immediati per fronteggiare i danni legati ai cambiamenti climatici, alle perdite di raccolti e ai costi di produzione.

"La voce delle amministrazioni locali è fondamentale in questo momento di crisi. È attraverso il nostro sostegno che possiamo dare risposte concrete e difendere i nostri territori e chi ogni giorno lavora la terra e il mare per il benessere di tutti - spiegano i rappresentanti del presidio permanente -. La mobilitazione ha l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e ottenere interventi urgenti e misure straordinarie per tutto il comparto agricolo".

Massimiliano Saggese