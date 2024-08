La ricerca scientifica nelle scuole. Laboratori e giochi per imparare

Il Comune di Milano partecipa al partenariato composto dal Cnr (coordinatore), Università dell’Insubria, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche-FAST, Consorzio Italbiotec che, nell’ambito del programma Horizon Europe, promuoverà Co.Science , il progetto che promuove il dialogo tra i singoli individui, ricercatrici e ricercatori e i diversi attori della società con un’attenzione particolare a studentesse e studenti.

Co.Science permetterà alle ricercatrici e ai ricercatori di portare in luoghi non convenzionali il proprio lavoro, di condividere passione e impegno dnell’attività di ricerca, risultati e traguardi e di ascoltare opinioni e aspettative comuni, in particolare dei più giovani.

l progetto mette in campo, oltre alla collaborazione degli enti partner, anche le comunità e i diversi attori che animano la ricerca e la società civile, con un’attenzione particolare all’inclusività e alle pari opportunità. Evento clou del progetto sarà la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024, il 27 settembre. A Milano le iniziative della giornata si svolgeranno dalle 18 alle 23 in due luoghi: Arengario in piazza Duomo e al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci (via Olona).

All’interno del programma di Co.Science ci sarà un articolato calendario di attività di divulgazione all’interno delle scuole che permetterà alle ricercatrici e ai ricercatori di entrare nelle aule e far conoscere il proprio lavoro a studentesse, studenti e insegnanti attraverso laboratori, seminari e giochi didattici. Le proposte saranno rivolte alle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla primaria sino alla secondaria di secondo livello. Il progetto promuoverà una formazione rivolta a ricercatrici e ricercatori per avvicinarli alla teoria e alla pratica del public engagement in contesti di educazione informale, per stimolare l’abitudine al dialogo e all’ascolto superando la semplice diffusione dei risultati scientifici e per utilizzare un linguaggio e una metodologia inclusiva guidati anche da associazioni della società civile.