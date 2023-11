La residenza anziani cerca nuovo gestore

Project financing rimasti al palo, Rsa ancora alla ricerca di un gestore e nuova proroga, l’ennesima, alla Kcs Caregiver per la conduzione della Belvedere fino al dicembre 2024. Assegnazione del bando pubblico presentato nel dicembre 2020 ferma al Tar in attesa della sentenza al ricorso sulla inammissibilità dell’offerta economica presentata dall’unico partecipante alla gara. Si tentano altre strategie, nel novembre 2022 il Consiglio ha approvato un atto di indirizzo organizzativo per la gestione della Rsa attraverso il partenariato pubblico privato. Una decisione che avrebbe dovuto, secondo il Comune, aprire a nuove soluzioni più celeri sull’assegnazione della gestione. "Ci si mette, purtroppo, anche la burocrazia - così l’assessore alle Politiche sociali e vicesindaco Andrea Savino -. L’operatore economico interessato al project financing non ha ancora presentato il progetto per questioni burocratiche. A breve ci sarà un incontro, confido di accorciare le tempistiche per procedere". La gestione futura apre a nuovi spazi con l’accorpamento al vecchio edificio della nuova ala che aumenta il numero dei posti letto da 70 a 85.

Stefano Dati