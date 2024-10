La rabbia e il dolore di Rozzano: "Da oggi Manuel è figlio di tutti noi"

Ieri sera per Manuel Mastrapasqua la città si è fermata. Un lungo corteo di cittadini è sceso in piazza per una fiaccolata spontanea nata dai social che ha attraversato la città. Il corteo è partito da piazza Foglia, la sede del Municipio ed è arrivato in via Lillà al civico 13 dove Manuel viveva con la famiglia. Qui dopo un lungo applauso la folla ha salutato la mamma, la sorella e il fratello. Un abbraccio collettivo interrotto dall’urlo della folla: "Giustizia per Manuel". Una scena surreale con il silenzio interrotto dai soliti fuochi artificiali che ogni sera si sentono esplodere in una delle tante vie del quartiere popolare. La fiaccolata poi ha ripreso la marcia e ha seguito il percorso che Manue ogni giorno faceva per andare a lavorare al mattino e per tornare a casa la sera.

Quella strada che la notte fra venerdì non ha fatto perché accoltellato mortalmente per una rapina da pochi spiccioli. Il corteo è infatti arrivato in viale Romagna sotto la torre Telecom, uno dei simboli della città di Rozzano, proprio dove i carabinieri lo hanno trovato pochi minuti prima che spirasse. Ieri sera c’era tutta la Rozzano bella. Erano tutti per strada o affacciati alle finestre per ricordare il ragazzo ammazzato senza motivo. Centinaia di candele e lumini sono state lasciate sul luogo dove ha perso la vita Manuel. E poi è partita una preghiera spontanea: il Padre Nostro, recitato da tutti i presenti. Senza bisogno di un prete o di qualcuno che desse il via. Una preghiera spontanea per accompagnare Manuel in paradiso.

Rabba, commozione e tante lacrime. Occhi lucidi anche quelli del sindaco Ferretti: "Ho parlato con la mamma di Manuel e con i familiari, le ho portato le condoglianze di tutta la città e data la disponibilità per qualsiasi bisogno. Certamente il giorno del funerale ci sarà lutto cittadino". Un lutto cittadino che per i rozzanesi è già comunciato: "Nessun ridarà Manuel alla mamma - dice una donna alla guida del corteo - Da oggi Manuel è figlio di tutti noi. Di tutta Rozzano. Non lasceremo sola la famiglia". "Sono qui per chiedere giustizia per Manuel, non conoscevo la famiglia ma chi ha sbagliato deve pagare - sottolinea Mauro Schicci - l’assassino deve restare in carcere scontando tutta la pena". C’è anche una ragazzina di 14 anni con le lacrime agli occhi, accompagnata dalla mamma. Si chiama Cristina e viene dall’Ucraina: "Perchè accadono queste cose? Noi abbiamo la guerra e tanti giovani sono morti per nulla ma qui state bene.Non potete ammazzarvi così". E poi c’è chi chiede sicurezza: "Ci vuole una compagnia dei carabinieri a Rozzano. E controlli giorno e notte per combattere questo schifo": sono le parole di Domenico Anselmo. E infine c’è chi rivolge un appello anche alla premier Giorgia Meloni: "Hanno fatto miracoli a Scampia - dice uno dei ragazzi di Area 51 - perché non mandano qui l’esercito e salvano Rozzano ci vogliono interventi massicci in tutte le città". "Vogliamo ribadirlo con forza e sottolineando la vicinanza e la solidarietà alla famiglia della vittima: abbiamo bisogno di un maggior presidio delle forze dell’ordine e di un commissariato di Polizia di Stato nel Sud Milano - sono le parole di Oscar Bersi - Polizia di Stato e ampliamento della Tenenza dei Carabinieri per garantire un presidio ventiquattr’ore su ventiquattro, che si aggiunga al lavoro della polizia locale".