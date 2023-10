La protesta dei genitori. Trasloco della Gobetti: "Ritardi nei lavori. E servono pullmini"

Mamme e papà sul piede di guerra contro l’organizzazione dello spostamento della scuola Gobetti che dovrà essere distrutta e ricostruita. I bambini che la frequentavano hanno dovuto traslocare alla primaria Monaca, riqualificata proprio per ospitare le nuove classi. Ma non tutte le famiglie sono contente di questo cambiamento. "Ci sono dei problemi da risolvere - racconta una mamma, Raffaella Petrachi -, in particolare sui mezzi di trasporto. Quelli di Atm, infatti, hanno orari incompatibili con le nostre esigenze e ci troviamo ad aspettare i bus per diverso tempo". Quello che vogliono i genitori è l’attivazione di un pullmino, una sorta di scuolabus che possa accompagnare in sicurezza i piccoli. Il tema è stato affrontato con un presidio delle mamme davanti alla scuola a cui ha partecipato anche l’onorevole Fabio Raimondo (FdI), consigliere di opposizione a Cesano: "La scuola Gobetti è il più grande fallimento di questa Amministrazione. Avete chiuso una elementare parcheggiando delle classi in un altro istituto, creando disagi alle famiglie, soprattutto a quelle che non hanno l’auto. Quelle classi dovevano rimanere al Tessera, magari al centro anziani". Ma per l’assessora all’Istruzione Ilaria Ravasi "non era una strada percorribile. Abbiamo fatto decine di sopralluoghi e l’unica soluzione era lo spostamento alla scuola Monaca. È un grande cambiamento, lo stiamo affrontando passo dopo passo. Sentiremo Atm per conciliare le esigenze delle famiglie, ma assicuriamo che abbiamo fatto tutto il possibile per non separare gli alunni disperdendoli in diverse scuole ma lasciandoli insieme". Preoccupazioni, da parte dei genitori e delle opposizioni, anche sui ritardi dei lavori. L’assessore ai Lavori pubblici Marco Pozza ha spiegato le lungaggini dovute al cambio del Codice degli appalti, ma assicura: "Basta leggere le carte. Gli appalti ci sono, i soldi anche. La nuova scuola Gobetti si farà".