La prima Fiera del libro. Una vetrina per gli scrittori che raccontano Sesto

Un agente dei servizi segreti sotto copertura che deve comunicare agli inglesi gli obiettivi dei bombardamenti. La vita di Amato De Santis, nato in povertà in un minuscolo paesino del Sud, che viene arruolato per la campagna militare fascista in Libia e lì scopre gli orrori della guerra. La Pro Sesto e, sullo sfondo, i cambiamenti sociali ed economici della Sesto San Giovanni degli ultimi vent’anni. Ancora, il casuale rinvenimento di un fitto carteggio intercorso tra il 1939 e il 1943 tra i suoi genitori, uno militare e l’altra residente a Sesto, e pubblicato dall’autrice senza censure né abbellimenti, mostrando anche incomprensioni, incertezze ed entusiasmi.

Sono solo alcune delle trame dei volumi che sabato saranno presentati durante "Sestoscrive", la prima fiera del libro. Venti autrici e autori che vivono o parlano di Sesto, tre case editrici della città e una biblioteca aperta e accogliente: sono questi gli ingredienti della prima edizione della manifestazione, che si terrà per tutta la giornata in villa Mylius. Alla fiera si potranno incontrare e fare domande agli autori che presenteranno i loro lavori, sfogliare i libri editi dalle case editrici locali Tarantola, Mimesis e Meltemi, conoscere Gli Amici della Biblioteca e assistere anche a uno spettacolo finale, un musical letterario tratto dai racconti di Rosalba Fontana e messo in musica da "Il Quartetto". Inoltre, per tutto il pomeriggio la biblioteca rimarrà aperta. "Per la prima volta Sesto, già insignita del titolo di Città che Legge, dà spazio al mondo locale degli scrittori e dell’editoria - spiega l’assessore alla Cultura Luca Nisco -. E questo perché la nostra città rappresenta un tessuto molto ricco sotto questo aspetto. Molti scrittori risiedono qui oppure hanno forti legami con la storia sestese. Ne abbiamo conosciuti tanti in questi anni e ci è sembrato giusto costruire uno spazio intorno a loro e agli editori locali".

Presentano i loro libri in fiera Ivan Brentari, Silvio La Corte, Sara Marcante, Elena Bassani, Giordana Bonfanti, Federica Ninnolo, Davide Pavan, Marisa Forestiere, Stefano Sioli e Giulia De Gaetano durante due sessioni: la prima dalle 9 alle 13 e la seconda dalle 14,30. Lo spettacolo "Storie di ordinaria insostenibilità… in musica e parole" è in programma alle 17.30.