"La polveriera Milano scaricata sull’hinterland"

Una convocazione in Prefettura per il coordinamento sulla sicurezza. L’ha chiesta ieri "con urgenza" il sindaco Roberto Di Stefano. "Nell’ultimo mese abbiamo avuto un’escalation di situazioni gravi: accoltellamenti, lo stupro di un’89enne, risse. Se analizziamo tutti i soggetti coinvolti, la stragrande maggioranza arriva da Milano. E proprio in queste ultime settimane, Beppe Sala ha iniziato una stretta dopo anni di politiche da “Tutti dentro“". Insomma, il capoluogo aumenta i controlli e la criminalità va altrove, dice Di Stefano. "Lui ha creato una polveriera e ora non solo è esplosa ma viene scaricata sull’hinterland: Sesto, Rozzano, San Donato, abbiamo moltiplicato i casi di delinquenza. Nei prossimi giorni incontrerò il Prefetto e il Questore e chiederò misure a protezione della periferia, altrimenti finiamo come le banlieu parigine. Stiamo anche pensando a una cordata tra sindaci per portare questa istanza in Prefettura".

Propaganda, accusa Ernesto Guido Gatti, consigliere Pd. "A pochi giorni da una commissione sulla sicurezza, in cui esponenti della maggioranza ridicolizzavano le segnalazioni sui problemi in alcuni parchi di Sesto, succede un fatto di gravità inaudita. Senza nessuna strumentalizzazione davanti a fatti così gravi rivolgiamo una sola, chiara e semplice domanda al sindaco: quando ha intenzione di lavorare davvero per la sicurezza della nostra città, senza slogan e senza scaricabarile?". Anche Paolo Vino, segretario dei Giovani Sestesi, lancia il suo j’accuse. "Il sindaco sembra aver adottato l’unico modo che conosce e cioè un atteggiamento propagandistico irritante e stucchevole, mentre a Sesto si spara e ci si accoltella. I problemi che affliggono la nostra comunità sono drammaticamente esplosi. Oggi Sesto sembra un Far West ed è giunto il momento di adottare misure concrete e mirate per ripristinare la sicurezza e la serenità di questa città: le persone devono tornare a vivere e passeggiare per le strade senza timori".

La.La.