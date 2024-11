"La pianura è penalizzata dall’inversione termica"

Matteo Zanetti è meteorologo di Arpa Lombardia. Dopo uno dei mesi di ottobre più piovosi, cosa è cambiato da inizio novembre da determinare una rapida crescita degli inquinanti?

"Già dalla prima settimana di novembre sull’Europa Centrale e sul Mediterraneo ha prevalso un tipo di tempo anticiclonico, caratterizzato quindi da elevata stabilità dell’aria che ha assicurato una generale assenza di precipitazioni e un frequente soleggiamento. Tuttavia, come tipicamente accade tra la fine dell’autunno e l’inverno, lo stesso anticiclone ha portato a una debole circolazione atmosferica a bassa quota e in pianura, favorendo altresì la formazione di foschie e nebbie estese".

Perché assistiamo a giornate più miti nelle fasce centrali della giornata sulle prealpi piuttosto che in pianura?

"La presenza dell’anticiclone è normalmente associata alla presenza di aria più calda. Tuttavia, come tipico nei mesi tardo autunnali e invernali, sulla pianura si instaura il meccanismo dell’inversione termica che permette il ristagno di umidità e la presenza di nebbie, motivo per cui le temperature in pianura tendono a rimanere più basse rispetto alla montagna, dove prevalgono condizioni soleggiate e aria più asciutta".

È previsto un cambiamento dello scenario meteorologico tale da migliorare la qualità dell’aria?

"Nei prossimi giorni è atteso il transito di una serie di perturbazioni provenienti dal Nord Atlantico, a cui si assocerà la discesa di aria fredda di origine artica. Le condizioni atmosferiche sono quindi previste in miglioramento riguardo la propensione all’accumulo degli inquinanti, soprattutto mercoledì, in virtù di un generale rinforzo del vento".

L.B.