La piaga dei femminicidi, storie e testimonianze. Incontro con i ragazzi di sei classi delle superiori

Spezzare la catena della violenza sulle donne e dei femminicidi. Tra le strategie più invocate di fronte a sempre nuovi e atroci delitti c’è l’educazione delle nuove generazioni. E a questo mira l’iniziativa dell’istituto superiore Giuseppe Lagrange di Milano, che questa mattina ospiterà l’incontro tra cinque quinte e una quarta e Claudia Cangemi, aresina, caposervizio del Giorno e autrice del romanzo “Non ti lascio alla notte“ (Giovane Holden Edizioni), storia di una famiglia devastata da un femminicidio. Il tema sarà dunque affrontato sotto un duplice aspetto: quello narrativo e quello giornalistico, con l’analisi di alcuni recenti fatti di cronaca che coinvolgono sempre più spesso giovanissimi (come nel caso di Sofia, ventenne uccisa a coltellate dal suo ex il 29 luglio scorso a Cologno Monzese o i sempre più numerosi “orfani speciali“). All’incontro parteciperanno anche Beatrice D’Agostino, coordinatrice degli alloggi per autonomia di Casa accoglienza di Cinisello Balsamo, e Miriam Bonfiglio, educatrice nella stessa struttura. La.La.