La pattinatrice Maya Alessandra apre con un’esibizione la pista di Natale

Parte oggi il Natale per i rozzanesi. Protagonista assoluta di questa rassegna natalizia 2023 sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio “Rozzano on ice“ allestita in piazza Foglia per tutto il periodo delle festività fino al 7 gennaio 2024 per permettere a tutti di cimentarsi nell’attività più caratteristica e divertente della stagione invernale. L’inaugurazione si terrà alle ore 11 con il taglio del nastro del sindaco Gianni Ferretti e l’esibizione della giovane e brava pattinatrice di Rozzano, Maya Alessandra (nella foto). Per la speciale occasione, nel corso della giornata sarà possibile pattinare gratuitamente. In pieno stile natalizio, un inconfondibile profumo di vin brulè si diffonderà in piazza già a partire dalle ore 10. I volontari della Protezione civile cittadina distribuiranno, a offerta libera, un bicchiere della profumata bevanda calda a base di cannella e di spezie. Nel corso della mattinata sarà presente inoltre il Corpo musicale di Rozzano diretto dal maestro Giuseppe Lo Preiato.