La passerella sulla stazione si farà

Finita l’attesa, c’è l’accordo tra Rfi e Comune per la costruzione della passerella ciclopedonale di connessione fra il lato sud e quello nord della stazione ferroviaria: il documento è stato approvato dalla Giunta. Si può dunque procedere con il terzo dei quattro progetti presentati dal Comune approvati con fondi del Pnrr: riqualificazione via L. Da Vinci, lavori di rigenerazione in piazza Garibaldi e realizzazione della ciclopedonale sopraelevata per l’attraversamento della strada ferrata. C’è poi un progetto approvato anche per la realizzazione del tunnel della ciclabile con percorso verso la frazione di Cascine San Pietro, sotto il ponte della ferrovia in via Rivolta, fondi Pnrr disponibili, ma tutto ancora da decidere per il via ai lavori.

Sul territorio del comune di Cassano d’Adda si registra, inoltre, un quinto progetto con fondi del Pnrr che è quello per la palestra del liceo Giordano Bruno in via Giovanni XXIII, intervento quest’ultimo a cura di Città Metropolitana. La realizzazione della nuova passerella in acciaio che prolungherà quella attuale del tragitto ciclopedonale sopraelevato sulla tangenziale, ha come obiettivo il collegamento diretto della stazione ferroviaria e dell’hub degli autobus di linea, oltre che dell’area a parcheggio, per chi giunge a piedi o in bicicletta dal centro città attraverso viale Rimembranze o dal percorso in bici da via Trecella. Per la realizzazione del progetto sono stati assegnati fondi del Pnrr pari a 1.076.000, lavori assegnati nel mese di luglio 2023 per un importo di 771.309 euro, ma tutto si è poi arenato in attesa del via libero da parte di l’accordo Rfi. Si attende ora l’annuncio per l’inizio cantiere con tempistica di fine lavori entro il 31 marzo 2026, termine ultimo, per i Comuni beneficiari del contributo Europeo, per la trasmissione del certificato di regolare esecuzione dei progetti approvati. L’area della stazione ferroviaria è poi al centro di azioni da parte del Comune e di Rfi per renderla più sicura con l’installazione di un sistema di videosorveglianza e la riqualificazione del sottopasso, rendendolo accessibile, insieme alla banchine e tutti gli altri spazi, ai disabili.

Al vaglio anche soluzioni delle problematiche per la biglietteria e l’assegnazione della gestione del bar.

Stefano Dati