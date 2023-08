La partenza e i disagi Odissea Linate-Catania Guasto e scalo a Roma "Nessuna assistenza"

di Andrea Gianni

"Abbiamo trascorso la notte all’aeroporto di Roma senza alcuna assistenza, e non ci hanno neanche fornito una bottiglietta d’acqua". Uno dei passeggeri del volo Milano-Catania riassume i disagi subiti dalle persone a bordo, in molti casi dirette verso le località turistiche della Sicilia per trascorrere le vacanze. Il viaggio, per loro, si è trasformato in un’odissea. Prima la partenza da Linate con un paio d’ore di ritardo, poi l’atterraggio notturno fuori programma allo scalo di Roma Fiumicino a causa di un problema al motore dell’aereo. Infine la ripartenza verso Catania, dove sono atterrati ieri mattina dopo aver trascorso la notte in aeroporto. Il volo, operato dalla compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air, è partito da Linate la notte tra martedì e mercoledì, alle 00.48, in ritardo rispetto all’orario previsto. Dopo aver percorso circa la metà del tragitto l’atterraggio a Roma Fiumicino, l’aeroporto più vicino tra quelli dove è basata Wizz Air, per "problemi tecnici" al velivolo.

"Dopo un check di un’ora con i passeggeri a bordo hanno detto che si poteva ripartire - racconta uno dei passeggeri - molti si sono rifiutati e sono stati fatti sbarcare, dopo aver firmato una manleva. Gli altri hanno aspettato un’altra ora a bordo ma l’aereo non è ripartito perché non si trovava un equipaggio disponibile". Quindi sono stati fatti tutti sbarcare. "Abbiamo dovuto attendere in aeroporto a Roma senza alcun tipo di assistenza fino alle 7 - prosegue il passeggero - quando finalmente l’aereo è ripartito e siamo atterrati a Catania. Durante l’attesa a Fiumicino non ci hanno neanche fornito una bottiglietta d’acqua". Un disagio dovuto a problemi tecnici, mentre altri passeggeri nelle scorse settimane hanno subito gli effetti del maltempo che si è abbattuto su alcune aree della Lombardia. Il 5 luglio una ventina di voli in arrivo a Malpensa, sorpresi dalla tempesta in quota, sono stati dirottati su altri scali, tra cui Bergamo Orio al Serio, Bologna, Brescia e Venezia. E i passeggeri sono stati accompagnati a Milano a bordo di pullman messi a disposizione dalle compagnie aeree, anche in questo caso dopo lunghe attese.

Intanto, nei primi giorni di agosto, è iniziato l’esodo estivo, con gli aeroporti milanesi affollati di passeggeri in partenza verso le località turistiche in Italia o all’estero. Flussi consistenti anche di turisti stranieri in arrivo a Milano. Da luglio, quando sono state inaugurate le nuove fermate della metropolitana M4, è aperto inoltre il nuovo collegamento tra Linate e piazza San Babila, nel cuore di Milano. Otto fermate per un viaggio di 12 minuti. Finora la M4 ha trasportato 700mila passeggeri ma Atm, l’azienda che gestisce il trasporto milanese, si aspetta un notevole incremento adesso che la metropolitana collega Linate con il centro. Il primo test, per tracciare un bilancio sul gradimento e sull’utilizzo del nuovo collegamento diretto, è proprio la stagione estiva.